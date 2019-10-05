Son Dakika Haberleri: Tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü az daha canından oluyordu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü az daha canından oluyordu

59 dakika önce

Tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü az daha canından oluyorduBURSA - Bursa'da tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince ölümden döndü.

Tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü az daha canından oluyordu

BURSA - Bursa'da tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince ölümden döndü.

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi, Ahmet Türkel çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 27 yaşındaki A. Ö., kullandığı motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemek istedi. Dengesini kaybeden sürücü, kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile tahkikat başlatılırken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü az daha canından oluyordu

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi Uzaktan kumandalı bombayla boşandığı karısını öldürmek isteyen eski asker tutuklandı 90'lı yıllara damga vuran Mezdeke grubu Elmira adıyla geri dönüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 12:58:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü az daha canından oluyordu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]