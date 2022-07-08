Çatalca Yolu Beylikdüzü istikametinde geçtiğimiz pazar günü 15.30 sıralarında motosikletlilerin grup gezisi sırasında kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, diğer motosikletlere çarptı. 3 motosikletin devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza grup içindeki bir sürücünün kask kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücünün tek teker üzerinde kullandığı motosikletle hız yaptığı bu sırada kazanın yaşandığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Tek tekerli hız denemesi kaza ile sonuçlandı: 3 motosiklet karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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