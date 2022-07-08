Son dakika haber... Tek tekerli hız denemesi kaza ile sonuçlandı: 3 motosiklet karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Tek tekerli hız denemesi kaza ile sonuçlandı: 3 motosiklet karıştı, 2 kişi yaralandı

08.07.2022 08:58

Son dakika gündem haberine göre ÇATALCA'da gezi yapan motosikletli grup kaza yaptı.

ÇATALCA'da gezi yapan motosikletli grup kaza yaptı.  Tek teker üzerinde gitmeye çalışırken hız yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer motosikletlere çarptı. Kask kamerasına yansıyan kazada,2 kişi yaralandı.

Çatalca Yolu Beylikdüzü istikametinde geçtiğimiz pazar günü 15.30 sıralarında motosikletlilerin grup gezisi sırasında kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, diğer motosikletlere çarptı. 3 motosikletin devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza grup içindeki bir sürücünün kask kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücünün tek teker üzerinde kullandığı motosikletle hız yaptığı bu sırada kazanın yaşandığı görülüyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Tek tekerli hız denemesi kaza ile sonuçlandı: 3 motosiklet karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Tek tekerli hız denemesi kaza ile sonuçlandı: 3 motosiklet karıştı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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