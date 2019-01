Tek Tesellisi Babasının İstediği Mesleği Yapmak

TEZCAN EKİZLER - İzmir Adliyesine terör örgütü PKK mensuplarınca 5 Ocak 2017'de düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile birlikte şehit olan adliye çalışanı Musa Can'ın kızı Emine Can, babasının istediği mesleği yapmanın gururunu yaşıyor.Babasının isteği üzerine lise eğitiminin ardından girdiği üniversite sınavında Ankara 'daki bir özel üniversitenin tıbbi laboratuvar bölümünü kazanan 24 yaşındaki Emine Can, 2017 yılının Haziran ayında okulundan mezun oldu.İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesinde aralık ayında laborant olarak göreve başlayan Can, babasının en büyük hayalini gerçekleştirdi."Eminim ki babamın görmek istediği yerdeyim"Emine Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının şehit olduğu saldırının ardından geçen iki yıllık sürede aile olarak gözyaşlarının hiç dinmediğini söyledi.Tek tesellisinin babasının istediği mesleği yapmak olduğunu belirten Can, "Babam laborantlığı kazandığımda çok sevinmişti. Beni ilk beyaz önlüğümle gördüğünde gözleri çok dolmuştu. Bunun gururu tabii ki var. Beyaz önlüğümü çıkartmıyorum, seviyorum. Mesleğimi de seviyorum aslında çünkü babam seçti. Eminim ki babamın görmek istediği yerdeyim." dedi.Babasının şehit olduğu camın önüne saksı koyduBabasıyla şehit olmadan bir gece önce telefonla görüştüğünü anlatan Can, "O saldırıdan sonra adliyeye gittim. Babamın vurulduğu camın önüne bir saksı çiçek götürdüm. Çiçek yeşersin diye. Adliyeye gitmek istemiyorum. Acımız hala taze. Her gece babam için dua ediyorum. İnşallah babamın mekanı cennet olur." diye konuştu."Biz bir bütünüz ve parçalanmamız çok zor"Emine Can, kendisinin ve ailesinin dimdik ayakta olduğunu vurgulayarak, "Babam da teröre tepki gösterirdi. Biz bir bütünüz ve parçalanmamız çok zor, kuvvetimiz oradan geliyor. Ben inanıyorum ki terör bir gün bitecek. Hainler yaptığıyla kalmaz." ifadelerini kullandı.Babası şehit olduğunda henüz doğmamış olan 2 aylık yeğenine Musa Can adını verme kararı aldıklarını ifade eden Can, şimdi 18 aylık olan Can'ın bazı hareketleriyle babasına benzediğini sözlerine ekledi.