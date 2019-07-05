Tek "tık" ile vatandaşın ayağına gidecekler

Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin hazırladığı "Dijital Dönüşüm" projesi kapsamında engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit aileleri ve gaziler ile ihtiyaç sahibi...

DURMUŞ GENÇ - Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezinin hazırladığı "Dijital Dönüşüm" projesi kapsamında engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit aileleri ve gaziler ile ihtiyaç sahibi yabancılar internet üzerinden tek "tık" ile hizmet alacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü İlkay Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal hizmetlerde dijital dönüşüm programı Ar-Ge çalışması yürüttüklerini, projeyi kısa zamanda hayata geçireceklerini söyledi.

Proje ile toplumun önemli bir kesimine ulaşmayı amaçladıklarını anlatan Türkoğlu, "Biz bu proje ile bakanlığımızın hizmet verdiği engelli, yaşlı, kadın, çocuk, şehit aileleri ve gaziler ile ihtiyaç sahibi yabancılara tek tık ile ulaşacağız." dedi.

Türkoğlu, Bakanlığın sloganının "Biz büyük bir aileyiz" olduğunu vurgulayarak, "Biz de bu slogandan hareket ederek bu büyük ailenin fertleri ile çalışıp insanlara bir telefon tuşu kadar yakın olduğumuzu anlatacağız. Bu bireylerin bize gelmeden ayaklarına gidip onlara hızlı bir şekilde ulaşıp sorunlarını çözmek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın 2023 vizyonuyla hareket ederek dijital dönüşümle toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Projenin Türkiye'de bir ilk olacağını anlatan Türkoğlu, "Biz şu anda değişik alanlarda yaklaşık 50 bin kişiye hizmet veriyoruz. Ar-Ge çalışmalarının tamamlanmasıyla projeyi bakanlığımıza sunarak Türkiye genelinde yayılmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik de projenin Türkiye için bir model olacağına inandıklarını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmet götürdüğü tüm kesimleri projenin içine alacaklarını vurgulayan Özçelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Oluşturacağımız dijital çatı altında insanlar taleplerini anında hizmet veren bir platforma ulaştıracak. Bu çalışma ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda da önemli. Ar-Ge çalışmalarımızın tamamlanmasıyla projenin tüm Türkiye'de uygulanacak bir model olacağına inanıyorum. Biz öncelikle Bakanlığın hizmet verdiği kesimleri belirleyeceğiz. Daha sonra bu hizmetler kategorilendirilecek. Bu hizmetleri dijital aygıtlara entegre edeceğiz. Vatandaş bir tık ile hizmete anında ulaşacak. Vatandaş hizmete istediğinde, yardım talep ettiğinde konumundan, koordinatından belirlenip ulaşılacak. Biz tüm bu bilgilerin akış sağlayacağı bir mekanizmayı ortaya koyacağız."

Özçelik, projenin uygulanmaya başlamasıyla, özellikle, yaşlı, engelli ve evde bakım hizmeti alan grupların hayatında kolaylıklar oluşacağını dile getirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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