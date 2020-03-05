Tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi eğitim toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi eğitim toplantısı - Son Dakika

Tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi eğitim toplantısı

6 saat önce

Samsun'da tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi ile ilgili eğitim toplantısı yapıldı.

Tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi eğitim toplantısı, System.String[]

Samsun'da tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi ile ilgili eğitim toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zirai Karantina Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığında görevli Veteriner Hekim Cüneyt Turan ve Veteriner Hekim Hüseyin Eş tarafından "Turkvet- Vetbis ve Tek Tırnaklı Hayvanların Kimliklendirilmesi" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, toplantıda yaptığı konuşmada, veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerin sahada en çok bulunan ve üreticilerle irtibatta olan meslek grubu olduğunu belirtti.

Eğitim toplantısında 2020 yılında ilk defa yapılacak Tek Tırnaklı Hayvanlara Çip Takılması ve Kimliklendirme İşlemleri kapsamında Turkvet- Kayıt Sistemi içinde yer alan Tek Tırnaklı Kayıt Ekranı ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıya, şube müdürleri ile veteriner hekim, veteriner sağlık teknikerleri ve teknisyenler katıldı.

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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