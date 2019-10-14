Tek tuşla, kredi hesapta sıfır araç kapıda olacak!
49 dakika önce
Bayiye gitmeden sıfır araç satışını tamamen dijitale taşımayı hedefleyen Minoto, finansman ayağı için Garanti ile anlaştı, diğerleriyle masada.
Bayiye gitmeden sıfır araç satışını tamamen dijitale taşımayı hedefleyen Minoto, finansman ayağı için Garanti ile anlaştı, diğerleriyle masada. CEO Albayrak, "Hedefimiz tek tuşla sıfır aracı kapıya getirtmek" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:26
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