Son Dakika Haberleri: Tek tuşla, kredi hesapta sıfır araç kapıda olacak!
Son Dakika Ekonomi Tek tuşla, kredi hesapta sıfır araç kapıda olacak!

Tek tuşla, kredi hesapta sıfır araç kapıda olacak!

49 dakika önce

Bayiye gitmeden sıfır araç satışını tamamen dijitale taşımayı hedefleyen Minoto, finansman ayağı için Garanti ile anlaştı, diğerleriyle masada.

Tek tuşla, kredi hesapta sıfır araç kapıda olacak!, System.String[]

Bayiye gitmeden sıfır araç satışını tamamen dijitale taşımayı hedefleyen Minoto, finansman ayağı için Garanti ile anlaştı, diğerleriyle masada. CEO Albayrak, "Hedefimiz tek tuşla sıfır aracı kapıya getirtmek" dedi.

CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:26 
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