Tek Vuruşta, Tam İsabet Kamerada
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, otobüs terminalinde bekleyen kişi, yolda topu andıran cismi, tek vuruşta yolun karşısındaki çöp konteynerine soktu.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, otobüs terminalinde bekleyen kişi, yolda topu andıran cismi, tek vuruşta yolun karşısındaki çöp konteynerine soktu. Güvenlik kamerasının kaydettiği o anları görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.
İlçe Otobüs Terminali'ndeki işyerinin önünde bekleyen ve kimliği bilinmeyen kişi, sokağa atılmış topu andıran cismi fark etti. Yolun karşısındaki çöp konteynerine bakan kişi, karşıya gitmek yerine tekme atarak, tek vuruşta topa benzer cismi konteynere soktu. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda kişi, önce sağını soluna bakınıp herhangi bir aracın gelip gelmediğini kontrol ediyor ve yolun boşalmasını bekliyor. Sonra sağ ayağıyla tek bir vuruş yapıp, yaklaşık 10 metre mesafedeki konteynere cismi sokuyor.
Güvenlik kamerasını izleyen işyeri çalışanları ise şaşkınlığını gizleyemedi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 07:20 Kaynak: DHA
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