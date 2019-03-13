Son Dakika Haberleri: Tek Yaşlanan Cildiniz Değil, Gözleriniz Yaşlanır

Tek Yaşlanan Cildiniz Değil, Gözleriniz Yaşlanır

59 dakika önce

Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, ilerleyen yaşlarda sağlıklı görme fonksiyonlarının devamına ve yaşa bağlı yakın görme bozukluğu presbiyopinin nasıl yavaşlatılacağına dair bilgiler veriyor.

Tek Yaşlanan Cildiniz Değil, Gözleriniz Yaşlanır, System.String[]

İlerleyen yaşla birlikte hücre, doku, organ ve sistemlerde meydana gelen ve geriye dönüşü olmayan değişikliklerin bütününe yaşlanma diyoruz. Yaşlanma belirtileri kırışıklık olarak en çok ciltte kendini gösterse de aslında vücuttaki tüm organlar yaşlanıyor.

Gözler de yaşlanan organların başında geliyor. Günün büyük kısmını masa başında geçiriyor, işiniz gereği uzun saatler sabit olarak bilgisayar ekranına bakıyor, cep telefonunuz ile fazla ilgileniyor, çok okuyor ve 30-40 yaş grubu için yer alıyorsanız sizin de gözleriniz yaşlanmaya başlamış olabilir.

Gözlerde dış etkenlerin yanı sıra, kalıtsal olarak ve yaşa bağlı olarak da bir takım rahatsızlıklar belirebiliyor. Yaşa bağlı yakın görme bozukluğu, presbiyopi olarak adlandırılıyor. Presbiyopinin bir hastalık değil, fizyolojik bir süreç olduğunu belirten Seiko Optik Türkiye Göz Sağlığı Danışmanı Op. Dr. Özgür Gözpınar, 'göz içi merceğinin esnekliği zamanla azalıyor veya kaybolabiliyor. Bu esneklik kaybı da merceğin kapsülünün sertleşmesinden ve onu çalıştıran minik kasların fonksiyonunun azalmasından oluşuyor. Kişiler 40 yaş civarına geldiğinde, ufak nesneleri ve ayrıntıları görmekte zorlanmaya başlıyor. Presbiyopi ilerleyici olduğu için 40-60 yaş arasında bozukluk düzeyi yavaş yavaş artabiliyor' diyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:36 Kaynak: Bültenler

Gözpınar, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor 2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi

Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:35:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek Yaşlanan Cildiniz Değil, Gözleriniz Yaşlanır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]