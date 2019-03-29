Son Dakika Haberleri: Tek Yürek 8.bölüm Tanıtım

Tek Yürek 8.bölüm Tanıtım

1 saat önce

Karşılarına çıkan sürpriz takımla maç yapan ekip büyük farkla mağlup olmuştur.

">
Karşılarına çıkan sürpriz takımla maç yapan ekip büyük farkla mağlup olmuştur. Halit onlara rakibi küçümsememek, saygı göstermek gerektiğiyle ilgili acı bir ders vermiştir. Bu sırada kardeşinin geleceğini düşünen Yiğit önemli bir karar alarak, Sait'in yanından ve takımdan ayrılır. Umut'a sessiz telefonlar gelmektedir. Bunu araştıran Halit ve İlknur, umulmadık bir durumla karşılaşacaklardır. Öte yandan, babalarını cezaevinden tanıyan İskender'in ölüm haberi Osman'ı dehşete düşürür.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:03 

TV
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Şut Çekip Maçı 2-0 Kazandılar! Volkan Demirel, Sezon Sonu Jübile Yapacak Define Kazasının Sır İsmi Nur Mehmet Pehlivanoğlu'dan Kan Donduran Açıklama! Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 10:33:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek Yürek 8.bölüm Tanıtım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]