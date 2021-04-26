Tekden Eğitim Kurumları'nda 59 öğrenci MSÜ sınavında dereceye girdi - Son Dakika

Tekden Eğitim Kurumları'nda 59 öğrenci MSÜ sınavında dereceye girdi

26.04.2021 14:24
Tekden Eğitim Kurumları'nda 59 öğrenci MSÜ sınavında dereceye girdi, System.String[]

Özel Tekden Anadolu ve Fen Lisesi'nden Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) sınavında dereceye giren 59 öğrenciye plaket verildi.

Özel Tekden Anadolu ve Fen Lisesi'nden Milli Savunma Üniversitesi(MSÜ) sınavında dereceye giren 59 öğrenciye plaket verildi.

2021 yılı MSÜ sınavında Özel Tekden Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinden Türkiye'de 87,270,343,491,705,705,706.'lık derecelerle ilk binde 7, ilk 5 binde 35 ve ilk 10 binde 59 olmak üzere toplamda 59 öğrenci dereceye girdi. Derecede olan öğrencilere kurum yöneticileri tarafından plaket takdim edildi.

Öğrencilerinin YKS başarılarını bu sene MSÜ'de de gösterdiklerini söyleyen Tekden Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Orhan, "Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisemiz, bu yıl da MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla 12.Sınıf öğrencilerimiz, eğitim liderlerimiz ve velilerimizle büyük bir coşku ve sevinç yaşadı. YKS'deki Türkiye dereceleri ve başarılarını MSÜ'de de göstermeye devam eden Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi; bu yıl MSÜ'de Türkiye 87,270,343,491,705,705,706.'lık derecelerle ilk binde 7, ilk 5 binde 35 ve ilk 10 binde 59 öğrencisiyle büyük bir başarıya imza atmıştır. Şimdiden YKS'deki derecelerin ayak sesleri duyulmaya başlanmıştır. Bölgemizde bu başarıyı gösteren başka okul yoktur. Sadece kendi okul programına bağlı kalarak ve sosyal etkinliklerden vazgeçmeyerek farklılığını gösteren Tekden Eğitim Kurumları, bireysel başarının yanında kitlesel başarıda da ilimizde ve ülkemizde hep zirvede kalmayı başarmıştır. Özel Tekden Fen ve Anadolu Lisesi kuruluşundan bugüne kadar Türkiye dereceleri ile istikrarlı bir şekilde bu başarılarını sürdürmektedir. Ortaya koyduğu farklı ve özgün eğitim anlayışı ile büyük bir ilgi görmektedir. Her yıl MSÜ, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla, okulumuzu tanıyan insanların dikkat ve merakı haklı olarak üzerimizde yoğunlaşmaktadır. Bizler de bu başarılarımızı paylaşmaktan mutlu oluyoruz. Tüm gözlerin zirvelerde görmeye alıştığı Tekden Fen ve Anadolu Lisesi Türkiye'de ilk 100'deki,ilk 1000'deki,ilk 10000'deki dereceleriyle hep ilgi odağı olmuştur. Böylece Tekden Eğitim Kurumları öncü ve model okul olmaya devam etmektedir. Akademik başarılarının yanında sosyal ve sportif alanlarda da üstün başarı gösteren öğrencilerimizi tebrik eder, bu gurur ve büyük başarının arkasında olan eğitim liderlerimize, yöneticilerimize ve velilerimize teşekkür eder,2021 TYT ve AYT'de öğrencilerimizin başarılarının devamı dileriz" dedi.

Konuşmanın ardından sahneye çağırılan öğrencilere kurum yöneticileri tarafından plaketleri takdim edildi. - KAYSERİ

Tekden Eğitim Kurumları'nda 59 öğrenci MSÜ sınavında dereceye girdi
Tekden Eğitim Kurumları'nda 59 öğrenci MSÜ sınavında dereceye girdi
Tekden Eğitim Kurumları'nda 59 öğrenci MSÜ sınavında dereceye girdi
Tekden Eğitim Kurumları'nda 59 öğrenci MSÜ sınavında dereceye girdi
Tekden Eğitim Kurumları'nda 59 öğrenci MSÜ sınavında dereceye girdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tekden Eğitim Kurumları'nda 59 öğrenci MSÜ sınavında dereceye girdi - Son Dakika


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