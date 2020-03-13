Tekden Hastanesi Başhekimi Tekin'den anlamlı Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekden Hastanesi Başhekimi Tekin'den anlamlı Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika

Tekden Hastanesi Başhekimi Tekin'den anlamlı Tıp Bayramı mesajı

6 saat önce

Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Tekden Hastanesi Başhekimi Tekin'den anlamlı Tıp Bayramı mesajı, System.String[]

Özel Denizli Tekden Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Tekin 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutlayan Başhekim Tekin, yayınladığı mesajında, "Milli mücadelenin fitilini ateşleyen, vatan sınırları içinde ay yıldızlı bayrağın dışında başka bir bayrağın dalgalanmasını kabul etmeyen Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane'den aldığımız güçle hastalarımıza şifa götüreceğiz. 14 Mart'ın asıl anlam ve hassasiyeti budur. Sağlık çalışanları olarak her an her zaman insan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun önemli hedeflerinden biri olduğunu bilerek hizmet vermeye gayret ediyoruz. Denizli Tekden Hastanesi olarak 52 uzman ve akademisyen kadromuzla ve 400 profesyonel sağlık çalışanımızla birlikte gece gündüz bir yuvaya, bir aileye şifa olmak şiarı ile hizmet veriyoruz. Bir anne babanın yüzü gülsün ümidi ile bir ailenin mutluluğunu paylaşmak için gayret ediyoruz. Biz çalışanımızla hastamızla bir aileyiz. En ümitsiz zamanda umutlandıracak haberler verme gayretindeyiz. Bir babaya çocuğunu müjdeleyerek onlara hayatın en güzel haberini veren, bir evlada en kıymetli varlığı annesinin ameliyatının başarı ile geçtiği haberini ileten ve iyisiyle kötüsüyle bir aile olduğumuzu her zaman unutmadığımız sağlık çalışanlarıyız. Böylesine uğraşlar verirken tek temennimizin ise sağlıkta şiddetin durmasıdır. Bizler asıl bayramı sağlıkta şiddet durunca yaşayacağız. Bu düşünce ile Denizli Tekden Hastanesi ailesi olarak 14 Mart Tıp bayramı neticesinde tüm sağlık çalışanlarımızın bu anlamlı ve güzel gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - DENİZLİ

Tıp Bayramı, Denizli, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran Kültür Bakanı yaklaşan tehlikeyi açıkladı: "Halk, Nevruz'da seyahate çıkarsa milli felaket olur"
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
20:40 Kocaeli'nde, halk otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti (2)
20:40 YÖK'ten korona virüs tedbirleri
20:40 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, deprem bölgesinde inceleme yaptı
20:39 Milli İHA "Bayraktar TB2" Yunan sınırında devriyeye başladı
20:38 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı...

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:47:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekden Hastanesi Başhekimi Tekin'den anlamlı Tıp Bayramı mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]