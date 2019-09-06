Son Dakika Haberleri: Tekden İlkokulu'nda öğrenciler 'Bed-i Besmele' ile okullarına alıştı
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Tekden İlkokulu'nda öğrenciler 'Bed-i Besmele' ile okullarına alıştı

1 saat önce

Özel Tekden İlkokulu'nda, Osmanlı döneminde yapılan ve okula yeni başlayan çocukların okul korkusunu yenmek için düzenlenen Bed-i Besmele töreni düzenledi.

Tekden İlkokulu'nda öğrenciler 'Bed-i Besmele' ile okullarına alıştı, System.String[]

Özel Tekden İlkokulu'nda, Osmanlı döneminde yapılan ve okula yeni başlayan çocukların okul korkusunu yenmek için düzenlenen Bed-i Besmele töreni düzenledi.


Özel Tekden İlkokulu'nda öğrencileri yeni dönem heyecanı sardı. Okula yeni kayıt yaptıran öğrencilerde, 1 haftalık uyum programının ardından bugün tören düzenledi. Osmanlı döneminde yapılan ve okula yeni başlayan çocukların okul korkusunu yenmek için düzenlenen, besmeleyle başlamak anlamına gelen Bed-i Besmele töreni ile ailelerinin karşılarına geçen öğrenciler, heyecanlı anlar yaşadı. Velilerde, çocuklarının ilk törenlerini cep telefonları ile kaydetti.


Özel Tekden İlkokulu Müdürü Nuri Akar da, öğrencilerin heyecanını paylaşarak, yeni eğitim öğretim yıllarını kutladı. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:41 Kaynak: İHA
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