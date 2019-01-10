Son Dakika Haberleri: Tekden Koleji Öğrencileri, Çocukların Yüzünü Güldürdü

Tekden Koleji Öğrencileri, Çocukların Yüzünü Güldürdü

1 saat önce

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklara konser vererek, yüzlerini güldürdü.

Tekden Koleji Öğrencileri, Çocukların Yüzünü Güldürdü, System.String[]
Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocuklara konser vererek, yüzlerini güldürdü.

Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri, yürüttükleri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesinde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Burada konser veren öğrenciler, tedavi gören çocukların yüzlerini güldürdü. Etkinlik hakkında bilgiler veren Tekden Fen ve Anadolu Lisesi 10'uncu sınıflardan sorumlu Müdür Yardımcısı Derya Kum, "Okulumuzda sınıf bazında etkinlikler yapıyoruz. Her sınıfın kendisine ait sosyal sorumluluk projeleri var. Bu projeler kapsamında bugünde Erciyes Üniversitesinde çocuk hastanesinde bir etkinlik düzenliyoruz. Burada tedavi gören çocuklarımıza mini bir konser verdik ve pasta ikram ettik. Hiçbir yerde hiçbir şekilde çocukları yalnız bırakmak istemiyoruz. Elimizdeki imkanlarla öğrencilerimizin de katkılarıyla sosyal sorumluluk projelerimizi yürütüyoruz. Bu projelerimiz kapsamında etkinliklerimizi daha sonraki günlerde de yapacağız. Öğrencilerimizin kendi bireysel hayatlarının dışında başka dünyalarında var olduğunu tanımalarını ve bilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:57 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Erciyes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamu Sosyal Tesis Ücretleri Güncellendi! İşte Tesislerden Yararlanmak İsteyenler Ödeyeceği Ücret Saadet Öğretmen: Çocuklardan Taciz İhbarları Alıyorum

Jaguar Land Rover`ın Ardından Ford da Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracağını Açıkladı Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 17:14:04. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekden Koleji Öğrencileri, Çocukların Yüzünü Güldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]