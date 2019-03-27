Son Dakika Haberleri: Tekden Koleji Öğrencilerinden Anlamlı Etkinlik

Tekden Koleji Öğrencilerinden Anlamlı Etkinlik

1 saat önce

Tekden Koleji öğrencileri, düzenledikleri etkinlikte 'Vatanım için bende bir fidanım' sloganıyla ağaç dikti.

Tekden Koleji Öğrencilerinden Anlamlı Etkinlik, System.String[]
Tekden Koleji öğrencileri, düzenledikleri etkinlikte 'Vatanım için bende bir fidanım' sloganıyla ağaç dikti.

Tekden Koleji ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şubesi ile birlikte 'Vatanım için ben de bir fidanım' sloganıyla ağaç dikme etkinliği düzenlendi. 5. Sınıflar koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikte ağaçlarını diken öğrenciler, can suyunu da verdi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, "Bugün güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Tekden Kolejimizin ilköğretim bölümünde bulunan öğrencilerimizle beraber vatan sevgisinin yıl içerisinde işlenmesinden sonra yapılan bir çalışmadır. Burada öğrencilerimiz okul yönetimiyle beraber çok güzel bir çalışmaya imza atıyorlar. Öğrencilerimizin yüreğinin bu vatan için attığını biliyoruz ama öğrencilerimizin 'Bu vatan için bizde bir fidanız' anlayışıyla bugün burada şehitlerimiz adına fidan dikimi yapıldı. Çocuklarımız burada vatan sevgisinin, şehitliğin ve gaziliğin ne olduğu bir daha anladılar" şeklinde konuştu.

Tekden Ortaokulu Müdürü Göksel Orhan da, "Biz yıl boyunca şehitler ve gaziler derneğimizle birlikte çok güzel etkinlikler imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Önümüzde yeni projelerimizde olacak. Burada 307 tane fidanımızı 'Vatan için bende bir fidanım' sloganıyla fidanlarımızı diktik. Öğrencilerimiz bu fidanlarla birlikte büyüyerek, vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza her türlü hizmeti yapacaklarını, bu vatan için her zaman hazır olduklarını vurgulamışlardır. Büyük bir heyecan ve istekle fidanlarımızı diktik" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Türkiye, Kayseri, Güncel
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