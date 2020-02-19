Tekden öğrencileri depremzedeler için etkinlik düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekden öğrencileri depremzedeler için etkinlik düzenledi - Son Dakika

Tekden öğrencileri depremzedeler için etkinlik düzenledi

7 saat önce

Özel Tekden Koleji tarafından Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için etkinlik düzenlendi.

Tekden öğrencileri depremzedeler için etkinlik düzenledi, System.String[]

Özel Tekden Koleji tarafından Elazığ'da meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için etkinlik düzenlendi.


Özel Tekden Koleji'nde düzenlenen etkinlikten elde edilen gelirin, geçtiğimiz günlerde Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen depremzedelere gönderileceği bildirildi. Etkinlik hakkında bilgiler veren Okul Müdürü Göksel Orhan; "Tekden Koleji olarak iyilikte yarışma noktasında adımlar atıyoruz. Gönül Kardeşliği projemizle Süleyman Halebi'deki yetimler okuluna her ay yardım gönderiyor, oradaki öğrencilerin Türkçe öğrenmeleri ve aramızda dil bağının kuvvetli bir şekilde oluşması noktasında okul aile birliğimizle birlikte büyük bir destek veriyoruz. Bugün de Elazığ'da deprem meydana gelmişti. Oradaki kardeşlerimizin acısını paylaşmak adına böyle bir duyarlılıkla birlikte okul aile birliğimizle birlikte bir etkinlik düzenledik. Bizim de orada bir katkımız olsun, bir vatandaşımızın odasında sıcaklık, huzur, mutluluk kaynağı olmak bize ayrıca bir övünç getirecektir. Ondan dolayı bugün de böyle bir etkinlik düzenledik. İyilikte yarışma noktasında adımlarımız gün geçtikçe devam edecek. Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bizi böyle afetlerden korusun" dedi.


Öte yandan düzenlenen etkinlik gün boyu devam edecek. - KAYSERİ

Okul Müdürü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:56 Kaynak: İHA
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