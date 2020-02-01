TEKDER ABD Temsilciliğine Murat Şentürk atandı - Son Dakika

Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneğinin (TEKDER) Almanya'nın ardından ikinci yurt dışı teşkilatı olarak, ABD'de de Temsilcilik açma çalışmaları tamamlandı. ABD Temsilciliğine atanan Murat Şentürk mazbatasını Genel Başkan Murat Çatalçam'dan teslim aldı. Murat Şentürk'e ABD Temsilciliği mazbatasını veren Genel Başkan Murat Çatalçam, "Bu yıl 40 il ve 7 ülkede temsil edilmeyi hedefliyoruz" dedi



Derneğin faaliyetleri ve teşkilatlanma çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Başkan Murat Çatalçam, "TEKDER'dimiz Türkiye" şiarı ile 2020 yılına hızlı bir giriş yaparak, yurt içi ve yurt dışında teşkilatlanma çalışmalarına ivme kazandırdıklarını söyledi.



Son bir yıl içerisinde şube-temsilcilik sayısını 9'dan 34'e çıkarmayı başardıklarını anlatan Çatalçam şöyle devam etti:



"Hem yurt içinde hem de yurt dışında teşkilatlanma çalışmalarımızı artan bir ivmeyle ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yurt içinde şube-temsilcilik sayısını 9'dan 34'e çıkardık. Yurt dışında ilk olarak Almanya temsilcimizi atadık. Şimdi ise ABD TEKDER Temsilcimiz olarak Murat Şentürk kardeşimizi yetkilendirerek mazbatasını teslim ettik. Hayırlı olmasını diliyorum. Böyle bir görevi üstlendikleri için Murat Şentürk kardeşim ile tüm başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kısa bir süre sonra da İngiltere ve İsviçre'de temsilcilik atamalarını gerçekleştirmiş olacağız. Halen 29 ilde toplam 34 şube-temsilciliğimiz bulunmaktadır. 2020 yılı içinde temsil edildiğimiz 40 il sayımızı 40'a, ülke sayısını da 7'ye çıkarmayı hedefliyoruz."



"TEKDER'le ülkemiz kalkınacak, üyelerimiz kazanacak"



Üyelere yönelik AB projeleri, istihdamın artırılması ve kanun değişiklikleriyle ilgili siyasi partiler, bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı nezdinde çalışmalar yaptıklarının ve emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizen Çatalçam, konuşmasını şöyle tamamladı:



"TEKDER'in tek derdi Türkiye'dir. Ülke sevdasını her şeyin üstünde tutan bir STK'dır. Meslek Yüksekokulu Mezunları, Teknikerler, Yüksek Teknikerler ve Teknik Öğretmenlerimizin haklı taleplerini 61 yıldır gündeme getiren ve kazanıma dönüştüren de TEKDER'dir. Bu nedenledir ki; Tüm Meslek Yüksekokulu Mezunları, Teknikerler, Yüksek Teknikerler ve Teknik Öğretmenlerimizi TEKDER çatısı altında toplanmaya davet ediyorum. TEKDER'le ülkemiz kalkınacak, üyelerimiz kazanacaktır." - ANKARA