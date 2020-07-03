TEKDER Adana Şube Başkanı Esra Birgenç oldu - Son Dakika

TEKDER Adana Şube Başkanı Esra Birgenç oldu

Türkiye genelinde 56 ilde, yurt dışında 17 ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Ticaret ve Ekonomi Kulübü'nün (TEKDER) Adana Şube Başkanlığı görevine Kurumsal Gelişim ve Marka Danışmanı Esra Birgenç seçildi.

Türkiye genelinde 56 ilde, yurt dışında 17 ülkede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Ticaret ve Ekonomi Kulübü'nün (TEKDER) Adana Şube Başkanlığı görevine Kurumsal Gelişim ve Marka Danışmanı Esra Birgenç seçildi.

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TEKDER Adana Şube Başkanı Esra Birgenç, Adana Baro Tesisleri'nde düzenlenen tanışma ve bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada yeni dönemde paydaşlarının gücünü sinerjiye dönüştüren, üye sayısını artıran ve üyelerini rekabet koşullarında doğru, hızlı ve güvenilir bilgilerle güçlendiren, sorunların çözülmesine katkı sağlayan bir dernek olarak Adana ve bölgenin kalkınması için çalışacaklarını söyledi.

Adana'nın Çukurova'nın merkezinde ve ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret kentlerinden biri olduğunu belirten Birgenç, "Amacımız Adana iş dünyasını en iyi şekilde temsil etmek ve bölgenin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olmaktadır. Bunu yaparken de başta kamu ve yerel yönetimler olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışacağız. Sağlayacağımız güç birliği ile iş dünyası ile kamu arasında ve üyelerimizin birbiri ile ticaretinin arttırılması noktasında etkin bir yapı kuracağız" diye konuştu.

"Adana'ya yapılacak her yatırıma destek olacağız"

Adana'nın köklü sanayi geçmişine ve katma değeri yüksek tarımsal ürün zenginliğine vurgu yapan Birgenç, Çukurova bölgesinin ülkemizin Marmara'dan sonra en önemli üretim merkezlerinden biri olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

"Adana katma değerli tarımsal üretimde ve tasarım üstünlüğüne sahip, teknoloji yoğun sanayi ürünlerinde öne çıkmayı hedefliyor. Bu amaçla petrokimya, enerji, gıda, tekstil ayakkabı ve mobilya sektörlerinde yeni üretim merkezleri planlanıyor. Adana'yı küresel ölçekte güçlendirecek bu yatırımlar hayata geçirilirken, TEKDER olarak bizler de maksimum faydanın ortaya çıkması, bölgesel ve ulusal kalkınmamızın hızlanması için tüm imkanlarımızı seferber ederek katkıda bulunmanın gayreti içinde olacağız." - ADANA

Sivil Toplum Kuruluşu, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TEKDER Adana Şube Başkanı Esra Birgenç oldu - Son Dakika Ekonomi

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