TEKDER'den, İstanbul'da önemli temaslar

Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER), İstanbul'da bir dizi temaslarda bulundu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile görüşen TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalçam, daha sonra ZONSİAD yönetimine yeniden seçilen Nejdet Tıskaoğlu ve yönetimine başarı diledi.

1959 yılında kurulan yurt içinde 38, yurt dışında 14 şubesi ile teşkilatlanmasını sürdüren Türkiye'nin en eski sivil toplum kuruluşlarından Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) İstanbul'da bir dizi temaslarda bulundu.

TEKDER Genel Başkanı Murat Çatalçam, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programlara katılırken TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ile görüşme yaparak gündemi değerlendirdi. Çatalçam ve ekibi daha sonra ZONSİAD kongresine katıldı.

TEKDER Genel Merkezi'nde yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim dostu, yakın aile dostu, yol Arkadaşı Muhterem Kahraman Güvendi Ağabeyimizin kerimesi Begüm Elif ve Hafız Osman kardeşimizin nikah töreni daveti üzerine Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşen programlara Genel Başkanlık düzeyinde Murat Çatalçam ile iştirak ettik. Genç çiftlerimize mutluluklar diliyoruz.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) son dönemde başarılı Genel Müdürü İbrahim Eren beyefendi ve Yurt Dışı Akrabalar komisyon Başkanı Abdullah Eren beyefendi ile görüşme fırsatımız oldu. TEKDER Yurt İçi ve Yurt Dışı çalışmalar ve TRT'nin son yıllardaki Dünya çapında popüler yayınları ile gurur kaynağımız oldu. Verimli geçen görüşmelerde İbrahim Eren bey detaylı görüşmelerde bulunmak üzere yakın dönemde beklediklerini ifade etti. Kendilerine davet için teşekkür ederiz.

Ardından Zonguldak Sanayici İş Adamları Derneği'nin (ZONSİAD) Olağan Seçimli Kongresi'ne katılım sağladık. Başkanlığa yeniden seçilen önceki dönem ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ve yönetimine başarılar dileyen Genel Başkan Murat Çatalçam, ZONSİAD'ın geçmişte yaptıklarının, bundan sonra yapacaklarının teminatı olacağı yönündeki konuşmalarına salondan büyük alkış geldi.

Son olarak TEKDER İstanbul İl Başkanlığı'nda Metin Kara ziyaret edildi. Aynı zamanda "Karakter" Karaelmas Derneği Başkanı Metin Kara Başkanımıza gösterdikleri ilgi alaka çok teşekkür ediyoruz. İstanbul temasları son derece faydalı, ileriye yönelik umut verici olmuştur. TEKDER kendisi gibi vatan, millet, bayrak sevdalısı kurum ve kuruluşlar ile her zaman ve zeminde işbirliği içinde olacak, destek verecektir." Denildi. - ZONGULDAK