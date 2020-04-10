TEKDER'den küçük esnaf için

Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınıyla ilgili Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında iş yerleri geçici olarak kapatılan küçük esnafa destek olmak amacıyla "Askıda vefa" kampanyası başlatıldığını duyurdu.



Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği (TEKDER) Genel Başkanı Murat Çatalçam, küçük esnafa bu zor günlerinde dernek olarak başlattıkları "Askıda vefa" kampanyasıyla destek olacaklarını söyledi. Tüm dünyada olduğu gibi Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'nin de sıkıntılı günler geçirdiğini ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiğine işaret eden Çatalçam, dernek olarak bu süreçte alınan ve alınacak tedbirler ve verilecek her türlü kararlarda devletin yanında olduklarını kaydetti.



Devletin yaptığı çalışmaların yanı sıra milletimize özgü yardımlaşma ve dayanışma çalışmalarının bu sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılmasında önemli olduğunu vurgulayan Çatalçam şöyle devam etti:



"Bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerin başında küçük esnafımız geliyor. Alınan tedbirler kapsamında; saç tuvaletimizi yapan kuaförlerden dostlarımızla vakit geçirdiğimiz, çaylarımızı yudumladığımız kahvehanelere, sabahları işe giderken bizlere sıcacık börekleri ve simitleri hazırlayan pastahane, börekçi-simitçilere, arabamızı tamir eden oto tamircilerine kadar halkımıza birinci elden hizmet eden çok sayıda küçük esnafımız zor günler geçiriyor. Lokantalar gibi bazıları kısmi hizmet verse de eski işlerliğini kaybetmiş durumdalar. Devletimiz tarafından mağduriyetlerini gidermeye yönelik önlemler alınsa da yeterli olmayacaktır. Devletimizin eksik kaldığı noktada bu görev birlik ve dayanışma ruhuyla şimdi bu görev bizlere düşmektedir."



Bu kapsamda, "Şimdi Ücret, Sonra Hizmet" anlayışıyla küçük esnafa "Askıda vefa" kampanyası başlattıklarını aktaran Çatalçam, "Yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilciliklerimizin koordinasyonunda herkesin alışveriş yaptığı mahalle esnafına hizmet almış gibi ücretini şimdi peşin ödeyecek. Bu salgın bertaraf olup, yeniden ekmek teknelerini açtığında esnafımızdan bu hizmeti almış olacaklar. Ödemeler de bu iş yerlerimiz kapalı olduğu için haliyle internet üzerinden banka hesap numaralarına yapılacaktır" dedi. - ANKARA