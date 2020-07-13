TEKDER'den Vali Köşger'e ziyaret - Son Dakika

TEKDER'den Vali Köşger'e ziyaret

İzmir'in yeni sivil toplum kuruluşu Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER), İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

İzmir'in yeni sivil toplum kuruluşu Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER), İzmir'in yeni valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı


Valiler Kararnamesi ile Aydın'dan İzmir'e atanan Vali Yavuz Selim Köşger, Ticaret ve Ekonomi Kulübü (TEKDER) İzmir İl Başkanı Bayram Tüm ve beraberindeki Şule Çınlama, Nuri Çelenk, Remzi Dinç ve Hasan Ural'ı ağırladı. TEKDER İzmir İl Başkanı Tüm, ziyarette İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'e hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. Korona virüsü nedeniyle sosyal mesafe kurallarının unutulmadığı ziyarette TEKDER heyeti, hediyelerini Vali Köşger'e takdim etti.


TEKDER'in uluslararası bir kuruluş olduğunu vurgulayan Bayram Tüm, İzmir'de yaptıkları ve yapacakları faaliyetler hakkında Vali Köşger'e bilgiler verdi.


Ziyaretle ilgili açıklama yapan Tüm, "Valimize yeni görevinde başarılar diledik ve hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. TEKDER hakkında bilgiler verdik. İzmir'de yapılanmamızı yeni oluşturuyoruz. TEKDER olarak; sanayici, üretici, esnaf ve iş insanlarının sorunlarına ve taleplerine sahip çıkarak, iş hacimlerini genişleteceğiz. Toplumsal refah ve uzlaşmayı geliştirmek anlamında çalışmalarımız olacak. İş insanları, akademisyenler ve bürokratlardan oluşan bağımsız, bağlantısız gönüllü bir sivil toplum kuruluşuyuz" dedi. - İZMİR

Selim Köşger, Ekonomi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEKDER'den Vali Köşger'e ziyaret - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:23 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız 12:18 Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi 12:16 Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı 11:59 Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı 11:17 Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı 11:07 Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın 10:49 Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu 10:47 Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti 10:39 Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var? 10:28 Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler 10:22 Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak 10:13 Son dakika: Rusya'dan Ayasofya yorumu: Türkiye'nin iç meselesidir 09:55 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı 09:55 John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti 09:35 Serdar Ortaç ve Duygu Özaslan'ın birbirine benzetilen fotoğrafları sosyal medyada alay konusu oldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
12:23
Trendyol'dan fahiş fiyatlara satılan çocuk kıyafetleriyle ilgili açıklama geldi
12:18
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
12:16
Çocuk ticareti yaptığı iddia edilen Wayfair'in yasaklanan reklamı ortaya çıktı
11:59
Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı
11:17
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Fatih Terim sözleri: Seneye de böyle olacaksa bıraksın
11:07
Son dakika: TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 87,9 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:49
Tottenham forması giyen Aurier'nin kardeşi Christopher Aurier, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
10:47
Bu kıyafetlere biçilen değer kafaları karıştırdı: Wayfair'in Türkiye ayağı mı var?
10:39
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
10:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 12:40:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEKDER'den Vali Köşger'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]