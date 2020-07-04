TEKDER üyeleriyle buluştu - Son Dakika

TEKDER üyeleriyle buluştu

Malatyalı iş adamları, Ticaret ve Ekonomi Kulübü Malatya Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Malatyalı iş adamları, Ticaret ve Ekonomi Kulübü Malatya Temsilciliği tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

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Yeşilyurt Gedik Sosyal Tesislerinde, kısa adı TEKDER olan, Ticaret ve Ekonomi Kulübü Malatya Temsilciliğinin kuruluşu nedeniyle, iş adamları ile TEKDER üyeleri bir araya gelerek, kuruluşla ilgili istişarelerde bulundular.

Düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Güleç, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yeşilyurt Belediyesi Başkan Vekili Bekir Karakuş, TEKDER Tanıtım ve Medya Başkanı Nesrin Gündüz, TEKDER Kadın Kurulu Başkanı İlayda Barçın ve çok sayıda iş adamı katıldı.

TEKDER Malatya Temsilcisi Bünyamin Yılmaz'ın öncülüğünde bir araya gelen iş adamları, düzenlenen tanıtım filmini önce izledi.

Tanışma toplantısında açılış konuşmasını yapan TEKDER Malatya Temsilcisi Bünyamin Yılmaz, TEKDER'in herhangi bir cemaat veya siyasi partinin arka bahçesi olmadığını belirterek, " TEKDER, iş insanları, bürokratlar ve akademisyenlerden oluşan bağımsız ve bağlantısız bir sivil toplum kuruluşudur. Ticaret ve Ekonomi Kulübünün yurt içinde 56 ilde şube ve temsilciliği, yurt dışında ise 17 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Ticaret ve Ekonomi Kulübünün aktif bin 453 üyesi mevcuttur. Kulübümüz yalnızca iş insanlarının bir araya geldiği bir kuruluş değil, değerlerinin gereğini yapan bir platform strateji ve düşünce kuruluşudur. Bu oluşumda, ben değil biz vardır. Her üyemiz ülkesine ve milletine aidiyet duygusu ile bağlıdır. Üyelerimizin düşüncelerini açıkça ifade ettiği ve özgürce fikrini belirtip sonuca ulaştığı bir topluluktur. Sivil toplum faaliyetleri fedakarlık ve gönüllülük esasıyla yürütüldüğü takdirde başarı sağlanabilmektedir" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Ekonomi, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 17:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEKDER üyeleriyle buluştu - Son Dakika

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