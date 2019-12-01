Son Dakika Haberleri: Teke başına kaçarken yönünü şaşırdı
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Teke başına kaçarken yönünü şaşırdı

6 saat önce

Bodrum'dan Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan kaçmak için tek başına bindiği lastik botta yönünü şaşıran Suriye uyruklu düzensiz göçmen, çareyi Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemekte buldu.

Teke başına kaçarken yönünü şaşırdı, System.String[]

Bodrum'dan Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan kaçmak için tek başına bindiği lastik botta yönünü şaşıran Suriye uyruklu düzensiz göçmen, çareyi Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemekte buldu.


Bodrum Karaada açıklarında lastik bot içerisinde bulunan düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu lastik bot içerisindeki Suriye uyruklu 1 düzensiz göçmeni kurtardı.


Suriye uyruklu düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. - MUĞLA

Yunanistan, Bodrum, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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