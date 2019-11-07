Son Dakika Haberleri: Teke Deresi'ndeki kirlilik nedeniyle balıklar su yüzeyine çıktı
Son Dakika Güncel Teke Deresi'ndeki kirlilik nedeniyle balıklar su yüzeyine çıktı

Teke Deresi'ndeki kirlilik nedeniyle balıklar su yüzeyine çıktı

7 saat önce

Kırklareli'nde Teke Deresi'ndeki kirlilik nedeniyle su yüzeyine çıkan çok sayıda balık yaşam mücadelesi veriyor.

Teke Deresi'ndeki kirlilik nedeniyle balıklar su yüzeyine çıktı, System.String[]

Kırklareli'nde Teke Deresi'ndeki kirlilik nedeniyle su yüzeyine çıkan çok sayıda balık yaşam mücadelesi veriyor.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 gün önce Dokuzhöyük köyünden geçen derenin suyu, gri ve beyaza dönüştü. Suyun üzerinde kalın yosun tabakası oluştu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları dereden numune aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Halit Arda, AA muhabirine, sabah saatlerinden itibaren çok sayıda balığın su yüzeyine çıktığı dereden, hayvanlara su içirmediklerini söyledi.

Köy Muhtarı Adem Balsak ise derenin zaman zaman kötü koktuğunu, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:44 Kaynak: AA
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