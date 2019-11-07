Teke Deresi'ndeki kirlilik nedeniyle balıklar su yüzeyine çıktı

Kırklareli'nde Teke Deresi'ndeki kirlilik nedeniyle su yüzeyine çıkan çok sayıda balık yaşam mücadelesi veriyor.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 20 gün önce Dokuzhöyük köyünden geçen derenin suyu, gri ve beyaza dönüştü. Suyun üzerinde kalın yosun tabakası oluştu.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları dereden numune aldı.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Halit Arda, AA muhabirine, sabah saatlerinden itibaren çok sayıda balığın su yüzeyine çıktığı dereden, hayvanlara su içirmediklerini söyledi.

Köy Muhtarı Adem Balsak ise derenin zaman zaman kötü koktuğunu, yetkililerden yardım beklediklerini kaydetti.