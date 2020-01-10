Teke Deresi'ne karışan atığın nedeni belirlendi - Son Dakika

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İnece beldesinde kirliliğiyle gündeme gelen Teke Deresi'ne karışan atığın İnece Belediyesince dereye bırakıldığını tespit ettiklerini söyledi.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla bir restoranda gazetecilerle bir araya gelen Vali Bilgin, akarsularda yaşanan kirlilikle ilgili soru üzerine, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını titizlikte sürdürdüklerini, kentin çevre kirliliği gibi konularla gündeme gelmesini istemediklerini belirtti.

Teke Deresi'nde yaşanan kirliliğe ilişkin bir çalışma yaptıklarını anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulunda bir açıklama yaptı. İnece ve Teke Deresi'nin kirlendiğiyle ilgili. Burada bütün belediyeler, kamu kurumları hepsi bizim kurumlarımız. Ama orada baktığımızda siyasetçi değil, kamu yöneticisiyiz ve dengeyi sağlamakla görevli insanlarız. Ama orada milletvekilinin yaptığı açıklamalara da baktık. Dereyi kirleten kurumun İnece Belediyesi olduğunu gördük. Konuyla ilgili gerekli işlemleri başlattık. Bizim için belediyelerin partisi olmaz, ben valiyim, 'A' belediyesine de gidiyorum, 'B' belediyesine de gidiyorum."

Bilgin, çevre olaylarına hassasiyetle yaklaştıklarını, kentin artık balık ölümleri ve çevre kirliliği ile gündeme gelmeyeceğini ifade etti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Vali Bilgin, basın mensuplarının önemli bir görevi yerine getirdiklerini sözlerine ekledi.