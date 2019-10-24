Son Dakika Haberleri: Teke Deresi'ne karışan atık araştırılacak - KIRKLARELİ
Son Dakika Güncel Teke Deresi'ne karışan atık araştırılacak - KIRKLARELİ

Teke Deresi'ne karışan atık araştırılacak - KIRKLARELİ

29 dakika önce

Kırklareli'nde Teke Deresi kirlilik nedeniyle gri ve beyaz renge büründü.

Kırklareli'nde Teke Deresi kirlilik nedeniyle gri ve beyaz renge büründü.

Derenin Dokuzhöyük köyünden geçtiği alanda dere suyu gri ve beyaz renk aldı. Balık ölümlerinin de yaşandığı derenin bazı kısımlarında ise suyun üzerinde kalın yosun tabakası oluştu. Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulundu ve sudan numune aldı.

Köy Muhtarı Adem Balsak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teke Deresi'nde yaklaşık 2 haftadır renk değişikliği yaşandığını ve koku meydana geldiğini söyledi.

Kirlilikten dolayı tarım arazilerini sulayamaz duruma geldiklerini aktaran Balsak, "Su yazık boşa akıp yok olup gidiyor. Tarım arazilerimizi sulayamıyoruz, hayvanlarımızı sulayamıyoruz. Vatandaşlar traktörlerle suya girmek istemiyor. Derenin tabanı yosun yaptı. Kirlilik giderek artıyor, her gün yoğunlaşıyor. Son bir haftadır hiç eksilmeden devam ediyor. Kimseyi suçlamak istemiyoruz. Yetkililer fabrikalardan, üretim yerlerinden araştırırlarsa sonuca ulaşacaktır diye düşünüyorum. Ben vatandaşlarla karşı karşıya kalıyorum. Zaman zaman koku ve balık ölümleri oluyor. Bizim için insan sağlığı ve yaşam önemli. Su hayattır. Suyun olmadığı yerde yaşanmaz." diye konuştu.

Teke Deresi'ne karışan atık araştırılacak - KIRKLARELİ

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:32 Kaynak: AA
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