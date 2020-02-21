Teke Deresi'nin rengi değişti - Son Dakika
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Teke Deresi'nin rengi değişti

6 saat önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Teke Deresi'nin rengi değişti.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki Teke Deresi'nin rengi değişti.

Derenin, Hazinedar köyünden geçtiği alanda su gri ve beyaz renk aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

Köy muhtarı Yusuf Yaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derenin renginin belirli aralıklarda değiştiğini söyledi. Derede kokunun da oluştuğunu ifade eden Yaşa, yetkililerden yardım beklediklerini belirtti.

Köy sakinlerinden Aykut Yavuz da dereden ağır koku yayıldığını aktararak, buna çözüm bulunmasını istedi.

Teke Deresi'nin rengi değişti

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kırklareli, Babaeski, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 07:46 Kaynak: AA
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