Tekebaşı'nın içme suyu şebekesi ihtiyacı karşılanıyor

İlimizin muhtelif noktalarında içme suyu şebekesi olmayan noktaları tespit ederek projeler geliştirildiğine dikkat çeken Genel Müdürlük, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde şebekesi olmayan meskenler için 110'luk borularla 600 metre yeni içme suyu şebekesi döşendiğini aktardı.

Teknik personel denetiminde yapılan çalışma ile şebeke eksikliğinin tamamlanacağını ve su iletiminde yaşanan aksaklığın önüne geçileceğinin altını çizen HATSU, söz konusu çalışmada 1 kepçe ve 3 personelin görev yaptığını açıkladı.

Yeni içme suyu şebekesine kavuşmalarından ötürü mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.