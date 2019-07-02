Son Dakika Haberleri: Tekebaşı'nın içme suyu şebekesi ihtiyacı karşılanıyor
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Tekebaşı'nın içme suyu şebekesi ihtiyacı karşılanıyor

25 dakika önce

HATSU, içme suyu şebekesi ihtiyacı olan noktalarda yeni şebeke döşeme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Tekebaşı'nın içme suyu şebekesi ihtiyacı karşılanıyor, System.String[]

İlimizin muhtelif noktalarında içme suyu şebekesi olmayan noktaları tespit ederek projeler geliştirildiğine dikkat çeken Genel Müdürlük, Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde şebekesi olmayan meskenler için 110'luk borularla 600 metre yeni içme suyu şebekesi döşendiğini aktardı.

Teknik personel denetiminde yapılan çalışma ile şebeke eksikliğinin tamamlanacağını ve su iletiminde yaşanan aksaklığın önüne geçileceğinin altını çizen HATSU, söz konusu çalışmada 1 kepçe ve 3 personelin görev yaptığını açıkladı.

Yeni içme suyu şebekesine kavuşmalarından ötürü mahalle sakinleri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HATSU ekiplerine teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:00 Kaynak: Bültenler
Samandağ, Tekebaşı, Güncel
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