Tekel bayi soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika

Tekel bayi soygunu güvenlik kamerasında

19.01.2021 12:43

Tekel bayi soygunu güvenlik kamerasında Tekel bayisine giren 2 şahıs 30 bin TL'lik soygun yaptı Polis soyguncuları olaydan 4 gün sonra yakaladı Afyonkarahisar'da hafta sonu uygulanan kısıtlamada gece geç saatlerde girdikleri tekel bayiden yaklaşık 30 bin TL'lik alkol ve sigara çalan 2 şahıs...

Tekel bayi soygunu güvenlik kamerasında

Tekel bayisine giren 2 şahıs 30 bin TL'lik soygun yaptı

Polis soyguncuları olaydan 4 gün sonra yakaladı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da hafta sonu uygulanan kısıtlamada gece geç saatlerde girdikleri tekel bayiden yaklaşık 30 bin TL'lik alkol ve sigara çalan 2 şahıs polisin başarılı takibi ile yakalanırken, şahısların çaldıkları ürünleri ise bir başka tekel bayine sattıkları tespit edildi.

Olay, Esentepe mahallesinde geçtiğimiz 14 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamanın olduğu gece geç saatlerde mahallede ki bir tekel bayisine giren İsmail A. ve Mehmet Y. isimli şahıslar iddiaya göre, içerideki piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan çeşitli markalardaki alkol ve sigaraları çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahısların iş yerine girer girmez önce kasaya yöneldikleri ve burayı boşalttıktan sonra yanlarında getirdikleri poşetlere alkol ve sigaraları doldurarak çaldıkları öğrenildi.

Soygunun ardından iş yeri sahibinin şikayeti üzerine inceleme başlatan ekipler şahısların soygunu yaptıktan sonra çaldıkları alkol ve sigaraları 42 UJ 573 plakalı araca yükleyerek olay yerinden kaçtıklarını tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen ekipleri 2 şahsı soygundan 4 gün sonra yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların ev ve araçlarında arama yapan ekipler çalıntı ürüne rastlamazken, şüphelilerden İsmail A., sorgusunda suçunu kabul ederek, çaldıkları malzemeleri Sahipata mahallesindeki bir tekel bayine sattıklarını itiraf etti.

Şahısların çaldıkları ürünleri bir başka tekel bayine sattıkları ortaya çıktı!

İfadelerden yola çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayişi Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısların çaldıkları alkol ve sigaraları sattıkları belirlenen tekel bayi sahibine 'hırsızlık malını satın almaktan' işlem yaptı.

Gözaltına alınan İsmail A. ve Mehmet Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Tekel bayi soygunu güvenlik kamerasında
Tekel bayi soygunu güvenlik kamerasında
Tekel bayi soygunu güvenlik kamerasında
Tekel bayi soygunu güvenlik kamerasında

Türk Lirası, Soygun, Alkol, Tekel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekel bayi soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika


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