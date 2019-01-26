Son Dakika Haberleri: Tekel Bayiciler Derneği Kazım Kurt'u Ziyaret Etti

Tekel Bayiciler Derneği Kazım Kurt'u Ziyaret Etti

54 dakika önce

Tekel Bayiciler Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Tekel Bayiciler Derneği Kazım Kurt'u Ziyaret Etti, System.String[]

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Tekel Bayiciler Derneği Başkanı Barış Eren ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Tekel Bayiciler Derneği'ni yeni kurulduğunu söyleyen Barış Eren, kendilerini tanıtmak ve dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek için Başkan Kurt'u ziyaret ettiklerini belirtti. Eren, misafir perverliği için Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin sivil toplum örgütlerine her zaman önem verdiğini ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, derneklerin sorunların çözümü için önemli olduğunu dile getirdi. Bir araya gelmenin ve bir arada olmanın önemli olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Tekel Bayiciler Derneği'ne çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:51 Kaynak: Bültenler

Odunpazarı, Kazım Kurt, Tekel, Güncel
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