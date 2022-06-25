Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı

Bağcılar'da, tekel bayiine gelip alkol alan bir kişi parası yetmeyince iş yeri sahipleri ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin de karıştığı tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine alkol şişesi, kemer ve sopalarla saldırdı.

KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin de ayırmakta güçlük çektiği feci kavga dakikalarca devam etti. Yaşanan kavga iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.