Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı - Son Dakika
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Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı

25.06.2022 12:29

Bağcılar da bir tekel bayiinde alkol alan müşteri eksik para verdi. Bu olay sonrası müşterilerle ve işletme sahipleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kameralara saniye saniye yansıdı.

Bağcılar'da, tekel bayiine gelip alkol alan bir kişi parası yetmeyince iş yeri sahipleri ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin de karıştığı tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine alkol şişesi, kemer ve sopalarla saldırdı.

KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin de ayırmakta güçlük çektiği feci kavga dakikalarca devam etti. Yaşanan kavga iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

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Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE İKİ AİLE ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA Tekel bayiinde eksik para verdi, ortalık savaş alanına döndü Tekel bayiinde eksik para verdi, ortalık savaş alanına döndü
Kaynak: İHA

Bağcılar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekel bayiinde ortalık savaş alanına döndü! Müşteri ve işletme sahipleri kavgasını polis zor ayırdı - Son Dakika
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