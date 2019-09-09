Tekel bayiindeki cinayet davası devam ediyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce tekel bayiinde meydana gelen olayda bir kişiyi kalaşnikof tüfekle vurarak öldürdükleri iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam ediliyor.



Alınan bilgiye göre, 2017 yılı Mart ayında Cerrah Mahallesi'nde faaliyet gösteren tekel bayiine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında ağır yaralanan Recep Koyun (27) kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerden Okan E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Silahlı saldırının bir numaralı şüphelisi Ercan T.'nin Bursa'da olduğu bilgisini alan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı Bursa'da yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada çelik yelek, 1 adet otomatik silah, kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından İnegöl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen firari şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Cinayet zanlıları İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan Okan E. tahliye edildi.



Tutuklu sanık Ercan Turan ile tahliye edilen Okan E'nin yargılamaları sürüyor. Geçtiğimiz aylarda her iki şahsa olay yerinde keşif yaptırılmıştı. Sanıklar keşfin ardından İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti duruşmayı illeri bir tarihe erteledi. - BURSA