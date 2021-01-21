Tekel bayiini yaktı, kaçtığı taksi polis aracıyla çarpışınca yakalandı - Son Dakika

Tekel bayiini yaktı, kaçtığı taksi polis aracıyla çarpışınca yakalandı

Tekel bayiini yaktı, kaçtığı taksi polis aracıyla çarpışınca yakalandı
Son Güncelleme: 21.01.2021 01:51

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, tekel bayiini ataşe veren şüphelinin bulunduğu taksi, ihbarla olay yerine giden polislerin bulunduğu ekip otosuyla çarpıştı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, tekel bayiini ataşe veren şüphelinin bulunduğu taksi, ihbarla olay yerine giden polislerin bulunduğu ekip otosuyla çarpıştı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, taksiden inip, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli Ç.Y., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ç.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, dün saat 00.15 sıralarında Şehitler Mahallesi 716 Sokak üzerinde bulunan tekel bayii için yapılan yangın ihbarına giden polislerin bulunduğu ekip otosu, Murat Caddesi üzerinde seyir halindeyken, ara sokaktan çıkan taksiyle çarpıştı. Kazada 1 polis memuru yaralanırken, takside müşteri olarak bulunan Ç.Y. araçtan inerek hızla olay yerinde uzaklaştı. Taksi şoförünün kaza sonrası polise verdiği ilk ifadede, araçta bulunan yolcunun benzin koktuğu ve onun tarafından darbedildiği için kazanın gerçekleştiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine hemen harekete geçen polis, sokak aralarına kaçan şüpheli Ç.Y.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

DAHA ÖNCE DE YAKMAYA ÇALIŞMIŞ Karaköy Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli Ç.Y.'nin, taksiye benzin şişeleri ile bindiği ve Şehitler Mahallesi 716 Sokak'ta inip, bir süre sonra geri gelerek taksiye tekrar bindiği öğrenildi.

Öte yandan, polis merkezine çağrılarak ifadesine başvurulan tekel bayii sahibi, şüpheli Ç.Y.'nin, bir hafta önce de büfesini yakmaya çalıştığını belirtti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ç.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekel bayiini yaktı, kaçtığı taksi polis aracıyla çarpışınca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekel bayiini yaktı, kaçtığı taksi polis aracıyla çarpışınca yakalandı - Son Dakika
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