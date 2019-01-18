Son Dakika Haberleri: Tekel Bayisi Cinayetinde Tutuklu Sayısı 2'ye Çıktı

Tekel Bayisi Cinayetinde Tutuklu Sayısı 2'ye Çıktı

40 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekel bayisi işleten Beytullah Suna'nın (29) tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekel Bayisi Cinayetinde Tutuklu Sayısı 2'ye Çıktı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde tekel bayisi işleten Beytullah Suna'nın (29) tabanca ile öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanıklar, duruşmada suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanıklardan Semih Büyükkoyuncu'nun da tutuklanmasına karar verdi. Bu kararla davada tutuklu sayısı 2'ye çıktı.

İnegöl'de 15 Ağustos 2016'da meydana gelen olayda, tekel bayisi işleten Beytullah Suna ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Murat Büyükkoyuncu ve arkadaşları tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda silahlar ateşlendi. Suna, kaçmaya çalışırken vücuduna isabet eden iki kurşunla yaşamını yitirdi. Büyükoyuncu, Hamdi B., S.B., H.Ş. ve R.O. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Murat Büyükkoyuncu ve Hamdi B. tutuklanırken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hamdi B. de ilk duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Tutuklu sanık Murat Büyükkoyuncu ile diğer 4 sanığın, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Murat Büyükkoyuncu, ilk duruşmadaki savunmasını tekrarlayarak, "Beytullah, iş yerimize geldi. Biraz tartıştık. Aramızda daha önceden anlaşmazlık olduğundan üzerinde silah olacağını düşündüm. O sırada tartışma ilerleyince Beytullah'ı dışarıya çıkardılar. Beytullah'ın elindeki silahı kurduğunu gördüm. Bana tabancayı doğrulttu ama tabanca ateş almadı. Beytullah yeniden silahına mermi sürme hareketi yapınca, ben de havaya iki el ateş ettim. Beytullah'ın vurulduğunu gördüm. Ancak onu ben vurmadım" dedi. Diğer sanıklar da ateş etmediklerini, suçsuz olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, son duruşmada cinayete ortak olduğu gerekçesiyle Semih Büyükkoyuncu'nun da tutuklanmasına karar verdi. Olayla ilgili tutuklu sayısı 2'ye yükseldi. Mahkeme heyeti, ayrıca, 27 Aralık 2018'de olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen keşfin 15 Şubat'ta yapılmasına karar verdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:54 Kaynak: DHA

Bursa, İnegöl, Güncel
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