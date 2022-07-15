Tekel bayisinde kalbinden bıçaklandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Tekel bayisinde kalbinden bıçaklandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

15.07.2022 14:57
Tekel bayisinde kalbinden bıçaklandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Datça'da Erhan Okur ve kayınbiraderi Mustafa Geremeli'nin işlettiği tekel bayiye 3 kişi girdi. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçak darbesi kalbine isabet eden Erhan Okur yaşamını yitirirken, karnından yaralanan kayınbiraderi Mustafa Geremeli'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile işlettiği tekel bayisinde otururken içeri üç kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

BIÇAK DARBESİ KALBİNE İSABET ETTİ

Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi, Mustafa Geremeli ise karnından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYINBİRADERİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli, buradan da Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Geremeli'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.

Tartışma şiddetini arttırdı tekel bayi sahibi kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekel bayisinde kalbinden bıçaklandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

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