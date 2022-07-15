Okur, kalbine isabet eden bıçak darbesiyle olay yerinde yaşamını yitirdi, Mustafa Geremeli ise karnından yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Datça ilçesinde evli ve 1 çocuk babası Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile işlettiği tekel bayisinde otururken içeri üç kişi girdi. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekel bayisinde kalbinden bıçaklandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.