Tekel bayisinde silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

Olay, Gürsel Mahallesi Gelin Sokak'ta 20.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Ocak adlı müşteri, tekel bayisinde, bayi çalışanı arkadaşıyla sohbet ettiği sırada içeriye motosiklet kasklı bir kişi girdi. Kimliği henüz belirlenemeyen kasklı kişi, belinden çıkardığı tabancayla Ocak'a ateş etmeye başladı. Ayağına ve kalçasına kurşun isabet eden Kenan Ocak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan, dışarıda kendisini bekleyen arkadaşının kullandığı motosikletle olay yerinden kaçtı.
Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, saldırganların yakalanması için çalışmalara başladı.