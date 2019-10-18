Son Dakika Haberleri: Tekel bayisinden 209 litre kaçak içki çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Tekel bayisinden 209 litre kaçak içki çıktı

Tekel bayisinden 209 litre kaçak içki çıktı

29 dakika önce

Adana'da bir tekel bayisinde 209 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekel bayisinden 209 litre kaçak içki çıktı, System.String[]

Adana'da bir tekel bayisinde 209 litre kaçak içki ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde kaçak içki satışı yapan bir tekel bayisi olduğu bilgisine ulaştı. Polis, iş yerine yaptığı baskında 209 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis içkileri imha ederken, tekel bayisi sahibi T.E.'yi gözaltına aldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:13 Kaynak: İHA
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