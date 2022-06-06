Tekel bayisinden 600 bin TL'lik hırsızlık kamerada

NEVŞEHİR'de bir tekel bayisine giren 3 kişi 600 bin TL değerinde ürün çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Burak Baldemir'e ait tekel bayisinin kapısını zorlayarak giren 3 kişi, 600 bin TL'lik ürün çaldı. Sabah iş yerini açtığında durumu fark eden Baldemir, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan hırsızlık tekel bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerinin yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü.