Tekel bayisinden 600 bin TL'lik hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Tekel bayisinden 600 bin TL'lik hırsızlık kamerada

06.06.2022 17:23
Tekel bayisinden 600 bin TL'lik hırsızlık kamerada

NEVŞEHİR'de bir tekel bayisine giren 3 kişi 600 bin TL değerinde ürün çaldı.

NEVŞEHİR'de bir tekel bayisine giren 3 kişi 600 bin TL değerinde ürün çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Burak Baldemir'e ait tekel bayisinin kapısını zorlayarak giren 3 kişi, 600 bin TL'lik ürün çaldı. Sabah iş yerini açtığında durumu fark eden Baldemir, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan hırsızlık tekel bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerinin yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü.


Tekel bayisinden 600 bin TL'lik hırsızlık kamerada
Tekel bayisinden 600 bin TL'lik hırsızlık kamerada
Tekel bayisinden 600 bin TL'lik hırsızlık kamerada
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Nevşehir'de bazı sokaklar trafiğe kapatılacak Nevşehir'de bazı sokaklar trafiğe kapatılacak
Kaynak: DHA

Sümer Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekel bayisinden 600 bin TL'lik hırsızlık kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekel bayisinden 600 bin TL'lik hırsızlık kamerada - Son Dakika
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