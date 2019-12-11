Tekel bayisine bombalı saldırıyla ilgili Suriyeli kadın, Bursa'da gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekel bayisine bombalı saldırıyla ilgili Suriyeli kadın, Bursa'da gözaltına alındı - Son Dakika

Tekel bayisine bombalı saldırıyla ilgili Suriyeli kadın, Bursa'da gözaltına alındı

6 saat önce

ANKARA'da 29 Ekim günü bir tekel bayisine düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristler ile irtibatlı olduğu belirlenen Suriye vatandaşı E.K., Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Tekel bayisine bombalı saldırıyla ilgili Suriyeli kadın, Bursa'da gözaltına alındı, System.String[]

ANKARA'da 29 Ekim günü bir tekel bayisine düzenlenen bombalı saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristler ile irtibatlı olduğu belirlenen Suriye vatandaşı E.K., Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Bombalı saldırı, 29 Ekim günü Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında Yakacık Bulvarı üzerindeki tekel bayisine gelen bir kişi, iddiaya göre önce alkol istedi. Kimliği belirsiz kişi, kendisine verilen alkoller ile elindeki çantayı masaya bırakıp, "Arabadan para alacağım" diyerek, dışarı çıktı. Kısa süre sonra ise çantadaki boma patladı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği belirlendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, içinde uzaktan kumandalı EYP bulunan çantayı tekel bayisine bırakan şüphelinin A.B. olduğunu belirledi. A.B.'nin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalayarak, gözaltına aldı.

ŞÜPHELİLERLE İRTİBATLI 1 KİŞİ YAKALANDI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmaları kapsamında E.K. isimli Suriye vatandaşı kadının, tekel bayisindeki patlamanın şüphelileriyle irtibatlı olduğunu belirledi. E.K., Yıldırım ilçesindeki evine sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen E.K., sorguya alındı.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:26 Kaynak: DHA
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