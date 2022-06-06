Tekel bayisine giren 3 kişi, 600 bin TL değerindeki ürünleri çaldı! Hırsızlar bir de kameralara el salladı - Son Dakika
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Tekel bayisine giren 3 kişi, 600 bin TL değerindeki ürünleri çaldı! Hırsızlar bir de kameralara el salladı

06.06.2022 20:15

Nevşehir'de bir tekel bayisine giren 3 kişi dakikalar içinde 600 bin TL değerindeki ürünleri çaldı. Güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi şüphelilerin kameraya karşı el sallayarak oynadıklarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Nevşehir'de Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde Burak Baldemir'e ait tekel bayisinin kapısını zorlayarak giren 3 kişi, 600 bin TL'lik ürün çaldı. Sabah iş yerini açtığında durumu fark eden Baldemir, polis ekiplerine haber verdi.

600 bin liralık soygun kamerada! Tekel sahibi durumu sabah dükkanı açtığında fark etti

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Olay yerine gelen ekipler, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan hırsızlık tekel bayisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerinin yüzlerini maske ile kapattıkları görüldü.

KAMERAYA EL SALLAMIŞLAR

Güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi şüphelilerin kameraya karşı el sallayarak oynadıklarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

600 bin liralık soygun kamerada! Tekel sahibi durumu sabah dükkanı açtığında fark etti

45 DAKİKADA SOYDULAR

Şüphelilerin biran evvel bulunmasını isteyen İşyeri sahibi Baldemir, "Cuma günü sabah 05.00-05.30 civarında 3 kişi geliyor. İşyerinin kapısını zorluyorlar. Burayı açamayınca yan kapıyı zorluyorlar. Daha sonra kilidi kırarak dükkana giriyorlar. Yaklaşık 45 dakika soymaları sürüyor. Kolilere doldurdukları malzemeleri 5 kez gelerek araca yüklüyorlar. 600 bin TL değerinde tekel ürünü ve 12 bin TL civarında da nakit para gidiyor. Yakalanmalarını istiyorum" dedi.

600 bin liralık soygun kamerada! Tekel sahibi durumu sabah dükkanı açtığında fark etti
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Kaynak: DHA

Sümer Mahallesi, Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekel bayisine giren 3 kişi, 600 bin TL değerindeki ürünleri çaldı! Hırsızlar bir de kameralara el salladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekel bayisine giren 3 kişi, 600 bin TL değerindeki ürünleri çaldı! Hırsızlar bir de kameralara el salladı - Son Dakika
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