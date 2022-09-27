Son dakika haberleri | İZMİR-TEKEL BAYİSİNE MOLOTOFLU SALDIRI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İZMİR-TEKEL BAYİSİNE MOLOTOFLU SALDIRI

27.09.2022 04:17

Son dakika haber... İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kapalı olan tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kapalı olan tekel bayisine molotoflu saldırı düzenlendi. İş yerinde küçük çapta yangın çıkarken, polis şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, dün 23.00 sıralarında Karşıyaka Anadolu Caddesi numara 685'te E.İ.'ye ait bir tekel bayisine meydana geldi. Tekel bayisinin kapalı olduğu sırada iddiaya göre iş yerine gelen 4 kişi, camı kırarak içeriye molotof kokteyli attı. Şüpheliler bölgeden uzaklaşırken, iş yerinde yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. çevrede araştırma yapan polis ekipleri ise şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin iş yeri sahibi E.İ. ile aralarında geçmişe dayanan husumet bulunduğu öne sürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması devam ederken, tekel bayisine atılan cam şişe ise delil torbasına konularak incelemek üzere götürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Karşıyaka, Tekel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İZMİR-TEKEL BAYİSİNE MOLOTOFLU SALDIRI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İZMİR-TEKEL BAYİSİNE MOLOTOFLU SALDIRI - Son Dakika
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