Tekel bayisine yarı çıplak giren kadına gözaltı (2) - Son Dakika
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Tekel bayisine yarı çıplak giren kadına gözaltı (2)

07.06.2022 19:20
Tekel bayisine yarı çıplak giren kadına gözaltı (2)

ÇIPLAK ALIŞVERİŞLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMADenizli Valiliği, Pamukkale ilçesinde, bir tekel bayisine üzeri çıplak gelen kadınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ÇIPLAK ALIŞVERİŞLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği, Pamukkale ilçesinde, bir tekel bayisine üzeri çıplak gelen kadınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından olaya derhal müdahale edilip araç plakası ve kişinin kimliği tespit edilerek kısa sürede yakalanmış ve olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan çıkarılmış olduğu adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,


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Kaynak: DHA

Pamukkale, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekel bayisine yarı çıplak giren kadına gözaltı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekel bayisine yarı çıplak giren kadına gözaltı (2) - Son Dakika
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