Son Dakika Haberleri: Tekel bayisini borçlarını ödemek için soymuşlar
Son Dakika Güncel Haber

Tekel bayisini borçlarını ödemek için soymuşlar

2 saat önce

ADANA'da, tekel bayine girip 30 bin TL değerinde 125 şişe alkollü içecek ve 488 paket sigara çalan 4 şüpheli, yakalandı.

Tekel bayisini borçlarını ödemek için soymuşlar, System.String[]


ADANA'da, tekel bayine girip 30 bin TL değerinde 125 şişe alkollü içecek ve 488 paket sigara çalan 4 şüpheli, yakalandı.
Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde tekel bayi olan Onur Gök, sabah dükkana geldiğinde hırsızlık olayını fark edip, polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 125 şişe alkollü içecek ve 488 paket sigara ile 1000 TL çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin aynı suçtan sabıkalı olan Ahmet Ş., Fahrretin L., Murat B. ve Servet İ. olduğunu belirledi. 4 şüpheli evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı. Çalınan alkollü içecekler ve sigaralar da ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerden Fahrettin L. sorgusunda, trafik kazası yaptıklarını, borçlarını ödemek için tekel bayiini soyduklarını söyledi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Adana
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 09:55 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı: 6 çocuk dumandan etkilendi Korku dolu anlar! Yangında, balkona sığınan anne ve çocuklar canlarını zor kurtardı Zor şartlarda toplanan dağ çileğinin kilosu 120 liradan kapış kapış satılıyor Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:30:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekel bayisini borçlarını ödemek için soymuşlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]