'Tekelci Ahmet Abi' hayatını kaybetti - Son Dakika
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'Tekelci Ahmet Abi' hayatını kaybetti

10.07.2023 17:30

Eskişehir'de fırlattığı alkol şişeleriyle fenomen olan 'Tekelci Ahmet Abi' lakaplı Ahmet Yılmaz, kanser nedeniyle 48 yaşında hayatını kaybetti. Yıllar önce internette paylaşılan alkol şişesi fırlatma videosuyla ünlenen Yılmaz, seçimlere katılmış ve cezaevine girmişti.

Eskişehir'de fırlattığı alkol şişleriyle fenomen olan 'Tekelci Ahmet Abi' mahlaslı Ahmet Yılmaz 48 yaşında vefat etti. 2010 yılında internette alkol şişesi fırlatmasıyla izlenme rekorlarını kıran ve 'Tekelci Ahmet Abi' lakabıyla ün yapan Ahmet Yılmaz kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

ŞİŞELERİ FIRLATARAK 4 KİŞİ DÜKKANDAN KOVALAMIŞTI

48 yaşında hayata veda eden Ahmet Yılmaz'ın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini üzdü. Yılmaz Tekel bayisinde 4 kişiyi içki şişeleri fırlatarak dükkandan kovalamıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlar 13 yıl önce sosyal medyada paylaşım rekorları kırmıştı. Fırlatılan alkol şişlerinin toplam değeri o dönem için yaklaşık 4 bin TL olarak hesaplandı.

Fenomen olan Ahmet Yılmaz, Hayrettin Onur Karaoğuz gibi ünlülerin programına da konuk olmuştu.

SEÇİME KATILMIŞTI

Ahmet Yılmaz Eskişehir'de 2011 yılında seçimlere katılmış 641 seçmenin oyunu almıştı. 'Tekelci Ahmet Abi' 10 farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle 2016 yılında cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Conqueror Wrath: adam tekelci değilki tekelci adama yardım ediyor. bu işlerde böyle kaypaklar çıkar sistemden dolayı Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Bey: Bizim millet hırsızı arsızı çok sever .Allah rahmet eylesin Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Gültekin Konukcu: allah rahmeteylesin Cevap Yaz 47 3 Yayından Kaldır
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Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

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