Tekeler Muhtarı Genel Müdür Başaran'ı ziyaret etti

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran'ı, Demirci ilçesi Tekeler Mahalle Muhtarı Abdurrahman Ünlü ziyaret etti. Muhtar Ünlü, kendisini ağırlayan Başaran'a görevinde başarılar dileyerek, mahallelerinde bugüne kadar yapılan çalışmalar için teşekkürlerini iletti.

MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran da Muhtar Ünlü'ye ziyareti nedeniyle teşekkür ederek, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak daha sağlıklı ve temiz bir Manisa için çalışıyoruz. Bu çerçevede gerek muhtarlarımızı makamımızda ağırlayarak gerekse de mahallelerimize yaptığımız ziyaretlerde onların taleplerini dinliyoruz ve çözümler üretiyoruz. Tekeler Mahallemiz de 154 Mahalle Projesi kapsamında Demirci'de ikinci etap listesinde yer alıyor. Alt ve üstyapı çalışmalarımız için kredilerimiz geldiğinde Tekeler Mahallesi'nde de çalışmalarımız başlayacak" dedi.