Son Dakika Haberleri: Tekeliören Mahallesi Cemevi Açıldı

Tekeliören Mahallesi Cemevi Açıldı

1 saat önce

Tarsus Belediyesi tarafından Tekeliören Mahallesinde yapımı tamamlanan Garip Mustafa Baba Cemevi düzenlenen törenle açıldı.

Tekeliören Mahallesi Cemevi Açıldı, System.String[]
Tarsus Belediyesi tarafından Tekeliören Mahallesinde yapımı tamamlanan Garip Mustafa Baba Cemevi düzenlenen törenle açıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, törende yaptığı konuşmada, 2014 yılından bu yana vatandaş odaklı, insan odaklı hizmet ettiklerini ifade ederek, "Tekeliören Mahallemize yaptığımız bu cemevinin hikayesi şu şekilde gelişti: Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü'yü 30 yıldır tanırım. Kendisi beni aradı ve Tekeliören'i ziyaret ettiğini ve buraya cemevi yapılması gerektiğinin altını çizdi. Kendisini üniversite yıllarından beri tanırım benim üst devremdir. Hemen araştırmalara başladık ve arsa sahibi Niyazi Kaygusuz abimle eşiyle görüştük. Arsayı verir misiniz? dedik. Tabi ki dediler. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Projemizi birlikte görüşerek karar verdik, ihaleye çıktık ve bugün Garip Baba Cemevi'mizin açılışını birlikte gerçekleştiriyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından cemevinin açılışı yapıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Tarsus Belediyesi, Tarsus, Güncel
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