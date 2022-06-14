Tekelti Dağı, sis bulutları arasında kayboldu - Son Dakika
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Tekelti Dağı, sis bulutları arasında kayboldu

14.06.2022 09:29

Iğdır'daki Tekelti Dağı, etrafını saran sislerin içinde görüntülendi.

Iğdır'daki Tekelti Dağı, etrafını saran sislerin içinde görüntülendi.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan yağışlı hava Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde de etkili oluyor.

Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 560 metre yükseklikteki Tekelti Dağı'nın bulunduğu bölge de sis bulutlarıyla kaplandı.

Türkiye'de dağcıların ilgisini gören ve bölgenin önemli doğa turizmi değerlerinden olan Tekelti'nin etrafını ve üzerini örten sis bulutu AA ekibince görüntülendi.

Tekelti Dağı, sis bulutları arasında kayboldu
Tekelti Dağı, sis bulutları arasında kayboldu
Tekelti Dağı, sis bulutları arasında kayboldu
Tekelti Dağı, sis bulutları arasında kayboldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Toros Dağları, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekelti Dağı, sis bulutları arasında kayboldu - Son Dakika

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