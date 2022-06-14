Türkiye 'de dağcıların ilgisini gören ve bölgenin önemli doğa turizmi değerlerinden olan Tekelti'nin etrafını ve üzerini örten sis bulutu AA ekibince görüntülendi.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan yağışlı hava Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerinde de etkili oluyor.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekelti Dağı, sis bulutları arasında kayboldu - Son Dakika

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