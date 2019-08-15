Tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye yardımıyla çıkarıldı
36 dakika önce
SİVAS'ta sağ ön tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:49 Kaynak: DHA
SİVAS'ta sağ ön tekeri bariyerlere sıkışan traktör, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Sivas- Erzincan
karayolunda meydana geldi. Mehmet Yıldırım
yönetimindeki 58 AV 58 plakalı traktör seyir halindeyken sağ ön tekeri bariyerlere sıkıştı. Yıldırım, traktörü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkaramayınca polis ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu bariyerleri kriko yardımıyla kaldırarak traktörün hareket etmesini sağladı. Çalışmalar sebebiyle Sivas-Erzincan karayolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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