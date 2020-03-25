Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Karaman'da ön tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkan ambulans, beton bariyere çarptıktan sonra fabrika bahçesine girerek devrildi.

Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Karaman'da ön tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkan ambulans, beton bariyere çarptıktan sonra fabrika bahçesine girerek devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı.


Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 70 AAJ 236 plakalı ambulans, seyir halindeyken sağ ön tekerinin patlaması sonucu biranda kontrolden çıktı. Ambulans daha sonra yol kenarındaki beton bariyere çarpıp tel örgüyü aşarak fabrikanın bahçesine devrildi. Kazayı gören fabrika çalışanları durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen ambulanstan işçilerin yardımıyla çıkarılan sürücü ve sağlık görevlisi B.U ve M.Ç., ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ambulansın patlayan sağ ön tekeri ise yerinden koparak yol kenarına fırladı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:17 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Eti lezzeli ve şifalı diye oklu kirpi avlayanlara 48 bin lira ceza kesildi
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı         
14:42
Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı Hastanelerin ihtiyacı olduğunu öğrenen hayırsever iş adamı, 600 bin adet eldiven bağışladı         
14:11
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız         
14:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım         
13:55
İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu İtalya, Tunus'a tıbbi alkol taşıyan gemiye el koydu         
13:14
Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak         
13:08
PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak         
12:58
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı         
12:56
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi         
12:48
Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı         
12:30
Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi Dünyaca ünlü müzisyen, koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi         
12:22
Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin Can Arat'tan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Allah benden alsın, sana versin         
12:15
İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı İngiltere'de ikiden fazla insanın bir arada bulunması yasaklandı         
12:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 09:59:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]