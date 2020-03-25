Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı Karaman'da ön tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkan ambulans, beton bariyere çarptıktan sonra fabrika bahçesine girerek devrildi.

Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı

KARAMAN - Karaman'da ön tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkan ambulans, beton bariyere çarptıktan sonra fabrika bahçesine girerek devrildi. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi yaralandı.

Kaza, gece saat 01.00 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 70 AAJ 236 plakalı ambulans, seyir halindeyken sağ ön tekerinin patlaması sonucu biranda kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolduğu ambulans daha sonra yol kenarındaki beton bariyere çarptıktan sonra tel örgüyü aşarak fabrikanın bahçesine devrildi. Kazayı gören fabrika çalışanları durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen ambulanstan işçilerin yardımıyla çıkarılan sürücü ve sağlık görevlisi B.U ve M.Ç., ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada ambulansın patlayan sağ ön tekeri ise yerinden koparak yol kenarına fırladı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekeri patlayan ambulans beton bariyere çarparak fabrika bahçesine devrildi: 3 yaralı

Karaman, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 03:26 Kaynak: İHA

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