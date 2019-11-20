Tekeri patlayan kamyonet takla atıp şarampole uçtu
6 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde tekeri patlayan kamyonet takla atarak şarampole yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 02:33 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Kahramanmaraş karayolu üzerinde tekeri patlayan kamyonet takla atarak şarampole yuvarlandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden hayvan yemi yüklü Recep Kınalı idaresindeki 46 AS 560 plakalı kamyonet, Elbistan- Gölbaşı yol kavşağında arka tekerinin patlaması sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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